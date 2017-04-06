壳牌出售新西兰天然气田股份 为撤资做准备

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。
壳牌发布声明称，出售了在该国第二大天然气田Kapuni持有的50%股份，价格未对外公布，同时将运营该气田的合资公司Shell Todd Oil Services(STOS)中的持股增至100%。
这是自壳牌2015年宣布要对新西兰商业权益进行评估以来的首个具体动作。
“100%持有STOS将简化壳牌的业务结构，为剩余资产未来进行股权变更做准备，”壳牌新西兰业务负责人Rob Jager对Fairfax Media表示。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。