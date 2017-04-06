壳牌出售新西兰天然气田股份 为撤资做准备

路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。

壳牌发布声明称，出售了在该国第二大天然气田Kapuni持有的50%股份，价格未对外公布，同时将运营该气田的合资公司Shell Todd Oil Services(STOS)中的持股增至100%。

这是自壳牌2015年宣布要对新西兰商业权益进行评估以来的首个具体动作。

“100%持有STOS将简化壳牌的业务结构，为剩余资产未来进行股权变更做准备，”壳牌新西兰业务负责人Rob Jager对Fairfax Media表示。(完)