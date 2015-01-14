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国际财经 | 2015年 1月 14日 星期三 08:34 BJT

独家：壳牌石油称美国政府已批准其出口轻质凝析油

路透休斯顿1月13日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周二表示，该公司已得到美国政府批准，可以出口经过最少加工程序获得的超轻质原油。

壳牌石油称，公司获得负责监管出口的美国商务部工业与安全局(BIS)的批准可出口凝析油，这些油品符合工业与安全局12月30日发布的精炼油品规范。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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