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国际财经 | 2015年 7月 30日 星期四 14:32 BJT

出光兴产将从壳牌手中收购昭和壳牌石油约33%股权--日经

路透东京7月30日 - 据日本经济新闻报导，出光兴产(5019.T)已同意收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)所持昭和壳牌石油(5002.T)约33%股权，出价1,600亿日圆(13亿美元)左右。出光兴产和昭和壳牌石油分别是日本第二和第五大炼油商。

日经报导称，此项交易将在周四稍晚宣布。

受报导影响，昭和壳牌石油股价一度跳涨13%，出光兴产股价则下跌3%。

目前无法立即联系到昭和壳牌石油置评。出光兴产发言人拒绝马上置评。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

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