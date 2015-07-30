出光兴产将从壳牌手中收购昭和壳牌石油约33%股权--日经

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京7月30日 - 据日本经济新闻报导，出光兴产(5019.T)已同意收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)所持昭和壳牌石油(5002.T)约33%股权，出价1,600亿日圆(13亿美元)左右。出光兴产和昭和壳牌石油分别是日本第二和第五大炼油商。
日经报导称，此项交易将在周四稍晚宣布。
受报导影响，昭和壳牌石油股价一度跳涨13%，出光兴产股价则下跌3%。
目前无法立即联系到昭和壳牌石油置评。出光兴产发言人拒绝马上置评。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。