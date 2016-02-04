壳牌2015年收入至少为13年来最低 受油价下跌打压

路透伦敦2月4日 - 欧洲最大石油企业--皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四公布，2015年收入为至少13年来最低，因油价下跌损及获利。

壳牌公布，2015年收入较上年下降87%至19.4亿美元，与分析师预估相符。上周该公司股东批准其收购竞争对手BG Group BG.L。

壳牌第四季扣除确定项目的当前供应成本(CCS)获利下降44%，至18.3亿美元。

该公司全年资本支出为289亿美元，较2014年减少84亿美元。2016年壳牌-BG资本支出料为330亿美元，较其合计支出减少45%。

壳牌称，2015年其出售了价值55亿美元的资产。(完)