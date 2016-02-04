壳牌2015年收入至少为13年来最低 受油价下跌打压

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透伦敦2月4日 - 欧洲最大石油企业--皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四公布，2015年收入为至少13年来最低，因油价下跌损及获利。
壳牌公布，2015年收入较上年下降87%至19.4亿美元，与分析师预估相符。上周该公司股东批准其收购竞争对手BG Group BG.L。
壳牌第四季扣除确定项目的当前供应成本(CCS)获利下降44%，至18.3亿美元。
该公司全年资本支出为289亿美元，较2014年减少84亿美元。2016年壳牌-BG资本支出料为330亿美元，较其合计支出减少45%。
壳牌称，2015年其出售了价值55亿美元的资产。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。