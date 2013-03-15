中国放宽资本账户管制 允许三星等跨国公司限量转移资本

资料图片显示在香港拍到的人民币符号。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京3月15日 - 金融业消息人士告诉路透，中国对三星(005930.KS)和皇家荷兰/壳牌石油集团等13家跨国公司放宽了跨境货币管制，这暗示中国对资本账户的严格管制有所松动。

直接参与该计划的银行人士说，企业获准可以跨境转移资金，额度最高不超过其在华投资额的30%，不过政府尚未对外宣布该试验计划。

该方案是针对在华跨国公司要求自主使用激增的人民币储备，以提高资本管理效率的回应，但同时又抑制了投机的压力。

“这是开启资本账户的一个办法，帮助企业解决经济体中真实的资本流动问题，”渣打银行驻香港的东亚交易金融产品管理负责人Michael Vrontamitis对路透表示。

“这是资本的真实流动。这些企业没有对货币进行投机，”Vrontamitis表示。他所在的银行为壳牌石油依据该计划处理交易。

八位了解情况的公司高层与银行人士表示，这其中六家是外资企业，包括壳牌、三星、英特尔(INTC.O)、阿尔卡特朗讯ALUA.PA、施耐德电气(SCHN.PA)和卡特彼勒(CAT.N)。

另外七家是中国国有企业：中化、五矿资源(1208.HK)、中国海运、中粮集团CNCOF.UL、宝钢股份(600019.SS)、上海电气(601727.SS)和中国东方航空(600115.SS) (0670.HK)。

中国本地媒体已经登出部分参与企业与银行的名字，但完整名单尚未出炉。 外管局未予评论。

银行人士说，至少四家银行，包括渣打(STAN.L)(2888.HK)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、花旗(C.N)与中国银行(3988.HK)，将帮助中国推行这次的“外汇资金集中管理试点方案”。

“虽然只有13家企业，意义仍然重大，这是放开资本账户的切实行动。”野村证券驻香港的首席中国经济学家张智威表示。

“中国想推动人民币国际化，要做到这一点，他们必需使人民币在一定程度上可以兑换，并且要稍微开放资本账户。”

**打破美元主导地位**

路透本月稍早报导，中国将运用巨额外汇储备来帮助推动放松资本管制，使人民币最迟到2015年或2020年基本可以兑换。

中国希望打破美元在国际贸易结算中的主导地位，并希望全球央行接受人民币作为储备资产。

欲将人民币打造成储备货币，需先使之成为广泛使用的国际结算货币、价值储存工具并可自由兑换。

人民币完全自由兑换，也是中国实现2020年前将上海打造成真正国际金融中心这个目标要迈出的重要一步。

尽管2012年人民币跨境贸易结算量达到2.9万亿(兆)元左右，约占该国同期贸易总额的12%，但是由于交易上的限制和持有人民币的成本，企业决策层对人民币贸易结算仍不感冒，阻碍了中国政府将人民币推广为国际贸易货币的努力。

这次试点就是为了解决这个问题。

试点企业可选择参与三项测试计划中的一项。这些计划简化了资本流进流出中国的程序。

其中一项允许监管机构一次性批准企业多笔跨境资金转移，而不用按单笔批准。

另一项允许“净额跨境结算”，因此一家中国公司给一家境外公司贷款，或向其借款时，可在净额基础上结算这两笔交易，而不用在总额基础上收付两笔交易的现金。

第三项计划允许一家企业的一个分支部门代表其它所有部门收付款，意味着在中国有30个分支部门的企业可以只用一个银行账户，而非30个。

企业表示，资金跨境流动更加自由可以提高效率，降低成本。三星称，预计参与试点可帮助其一年节省约1,000万美元。

两位银行界人士表示，尽管此次试点尚未全面展开，因部分企业仍在研究细节，但其他一些未参与试点的企业给出了正面反馈，促使中国政府开始挑选参与第二阶段试点的候选企业。(完)

(编译 李春喜/隋芬/程琳; 审校 田建华/李春喜/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。