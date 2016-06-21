独家：壳牌将重整后的页岩部门置于未来成长计划的核心位置

路透伦敦6月20日 - 在扭转了旗下北美页岩业务的境况后，皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)目前将所谓的非传统能源置于长期成长计划的核心位置，并相信这番改革经验能够适用于全公司。

壳牌旗下非传统能源业务主管Greg Guidry向路透称，削减成本和简化决策过程，使其部门在生产率和效率方面基本能与领先的竞争对手媲美。

现在，壳牌的其它部门或许也能受益。

“执行委员会要求我们成为促进整个公司变革的催化剂，”Guidry接受采访时称。

他还表示，壳牌计划在现有北美页岩产区附近进行小规模收购，目标显然是那些在当前行业低迷时期处境艰困的生产商；公司还希望今年能够在阿根廷Vaca Muerta启动一座早期开采井。据Vaca Muerta产区拥有仅次于北美的全球第二大页岩资源储备。(完)