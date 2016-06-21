独家：壳牌将重整后的页岩部门置于未来成长计划的核心位置

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月20日 - 在扭转了旗下北美页岩业务的境况后，皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)目前将所谓的非传统能源置于长期成长计划的核心位置，并相信这番改革经验能够适用于全公司。
壳牌旗下非传统能源业务主管Greg Guidry向路透称，削减成本和简化决策过程，使其部门在生产率和效率方面基本能与领先的竞争对手媲美。
现在，壳牌的其它部门或许也能受益。
“执行委员会要求我们成为促进整个公司变革的催化剂，”Guidry接受采访时称。
他还表示，壳牌计划在现有北美页岩产区附近进行小规模收购，目标显然是那些在当前行业低迷时期处境艰困的生产商；公司还希望今年能够在阿根廷Vaca Muerta启动一座早期开采井。据Vaca Muerta产区拥有仅次于北美的全球第二大页岩资源储备。(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。