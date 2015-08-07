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中国财经 | 2015年 8月 7日 星期五 15:47 BJT

壳牌将持有统一润滑油的75%股份出售给霍氏集团和凯雷

路透8月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)称，已经签署协议将持有中国统一润滑油的75%股份出售给霍氏集团(Huo's Group)和私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)。

统一润滑油是壳牌和霍氏集团的合资企业，壳牌在2006年从霍氏集团购买了该公司的部分股份。

壳牌未披露交易的财务细节。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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