壳牌与中石化联手在中国中部地区勘探页岩气

路透北京11月13日 -公司高层周四表示，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)联手中石化(0386.HK)(600028.SS)，在中国中部地区钻井探测页岩潜在储量，该地区目前为止页岩气勘探活动还非常少。

中国被认为拥有世界最大的页岩气储量，已吸引壳牌、埃克森美孚(XOM.N)、雪佛龙(CVX.N)、埃尼集团(Eni)(ENI.MI)和道达尔(TOTF.PA)等多家国际公司来勘探，其中壳牌首个达成共同生产合约。

壳牌与中石化已完成利页-1钻井，这是在湖南、湖北和江西三省(湘鄂西)联合评估页岩气资源三个计划探井中的一个。

湘鄂西联合研究协议在2012年6月达成，但没有广泛报导。

一位中石化官员表示，利页-1探井于去年8月完成，但随后便封存，因水力压裂结果不“非常令人满意”。这位官员拒绝具名，因未得到对媒体谈论的授权。

官员表示，壳牌和中石化现在在勘探第二个钻井恩页-1，第三个探井也在计划中，中石化是该项目的运营商。

中国的页岩气开发仍处于初级阶段，目前的探井数量还不到150口，多数在四川盆地以内或周边地区。商业化开采的规模非常小。

在四川，壳牌正与中石油(0857.HK)(601857.SS)合作，在抚顺-永川气田进行评价钻探。两家公司考虑在2014年之后开始商业化开采。

壳牌在去年3月签订了第一份在中国的页岩气生产合作协议，开发四川的页岩气资源。公司希望能够抢占先机，使自己在这场页岩气革命中获取最大收益。页岩气革命已经让美国的能源市场为之改观。

壳牌中国公司发言人在电子邮件中称，今年在中国上游业务的10亿美元投资中有很多投向了四川。

壳牌一位前高管去年曾表示，公司计划在中国的页岩气勘探方面每年至少要投这么多钱。(完)

(编译 石冠兰/郑茵 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。