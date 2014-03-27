壳牌和道达尔等石油巨擘取得缅甸近海油气探勘权

路透缅甸仰光3月26日 -缅甸能源部表示，皇家壳牌(RDSa.L)、挪威国家石油公司(Statoil)(STL.OL)、康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)和道达尔(TOTF.PA)等国际石油巨擘，已取得缅甸近海油气探勘权。

能源部周三在网站上公布，缅甸从去年4月开始透过竞标发出10张浅水区和10张深水区探勘执照。

根据生产共享合约的条款，取得深水区探勘权的业者，得以独自探勘并经营该区块；而取得浅水区探勘权的业者，则须与当地注册业者合作。

根据中央统计局，缅甸油气行业吸引大量外资投入，在截至9月的整体外资累计投资中，占了40%的比重，达136亿美元。

缅甸在2013年3月31日止的财年中出口了总值37亿美元的天然气，高于前一年度的35亿美元。主要出口对象为邻近的泰国。

根据BP的全球能源统计评估，截至2012年底，缅甸已证实的天然气储量为7.8万亿立方英尺。(完)

(编译 王冠中; 审校 龚芳)

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