申能和中石化等合建的内蒙两煤矿获批

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月1日 -中煤能源(601898.SS)、中国石化(600028.SS)和申能股份(600642.SS)等公司合建的内蒙古煤炭深加工项目所配套的两个煤矿项目近日获得国家发改委批复，预计这两个煤矿投资总额超过150亿元人民币。
申能股份周二稍晚公告称，公司参与的中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期，即年产360万吨甲醇项目已获内蒙古发展改革委核准，项目总投资324.69亿元。至此，中天合创煤炭深加工示范项目一期工程已全部获得核准。
项目发展主体--中天合创能源有限公司是由中煤能源(1898.HK)、中国石化(0386.HK)、申能股份和内蒙古满世煤炭集团公司合资建设，四方股比分别为38.75%：38.75%：12.5%：10%。
项目配套的两个煤矿项目年产能分别为1,200万吨和1,300万吨，不含矿业权费用情况下投资额分别为74.47亿元和77.32亿元，三成来自项目资本金，其余由银行贷款解决。而360万吨甲醇项目注册资本金为97.41亿元，其余由银行贷款解决。（完）
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。