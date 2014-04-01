申能和中石化等合建的内蒙两煤矿获批

路透上海4月1日 -中煤能源(601898.SS)、中国石化(600028.SS)和申能股份(600642.SS)等公司合建的内蒙古煤炭深加工项目所配套的两个煤矿项目近日获得国家发改委批复，预计这两个煤矿投资总额超过150亿元人民币。

申能股份周二稍晚公告称，公司参与的中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期，即年产360万吨甲醇项目已获内蒙古发展改革委核准，项目总投资324.69亿元。至此，中天合创煤炭深加工示范项目一期工程已全部获得核准。

项目发展主体--中天合创能源有限公司是由中煤能源(1898.HK)、中国石化(0386.HK)、申能股份和内蒙古满世煤炭集团公司合资建设，四方股比分别为38.75%：38.75%：12.5%：10%。

项目配套的两个煤矿项目年产能分别为1,200万吨和1,300万吨，不含矿业权费用情况下投资额分别为74.47亿元和77.32亿元，三成来自项目资本金，其余由银行贷款解决。而360万吨甲醇项目注册资本金为97.41亿元，其余由银行贷款解决。（完）

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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