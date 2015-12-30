世纪华通称大股东已申请香港法院禁令停止盛大游戏合并案

路透上海12月30日 - 中国盛大游戏在完成私有化后，近期股权纠纷不断。世纪华通(002602.SZ)周三公告称，其三大股东已申请香港法院的禁制令，停止昨日盛大游戏股东会原计划表决的合并方案。

世纪华通控股股东浙江华通控股集团和两位个人股东王佶、邵恒合计间接持有盛大游戏43%股权。盛大游戏昨日股东会计划审议由新设立的的Ningxia Parent Limited、Ningxia Merger Sub Limited与凯德集团（Capitalhold Limited, 盛大游戏的控股公司）进行合并。公告称，截止目前，股东会未对该项议案形成决议。

公告显示，王佶和邵恒各持50%股权的由上海砾游投资管理有限公司与宁夏中银绒业集团有事先约定，未经上海砾游书面同意，中绒集团不能批准、签订任何关于盛大游戏的并购、联合、清算或企业合并的协议或进行并购、联合、清算或企业合并等。若上述合并计划通过，将会引起法律纠纷，并对华通控股等的投资造成可能的损害。

中绒集团旗下上市公司中银绒业(000982.SZ)周二晚间发布公告显示，盛大游戏在私有化后考虑在国内证交所上市。为评估重新上市的可行性，盛大游戏的私有化财团正在与法律和财务顾问评估相关的法律要求、程序、障碍等。

中银绒业公告还确认，近期上海颢德资产管理公司和宁夏晓光股权投资合伙企业已分别起诉中绒集团在盛大游戏私有化过程中调整其认购份额，法院已受理并冻结中绒集团持有的相关出资额。而中绒集团实际控制人马生国涉嫌合同诈骗近期已被银川市公安局立案侦查。

世纪华通本月初公布，拟以增发股份及现金的形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，资产总价值为134.63亿元人民币。

股票复牌后，世纪华通股价连续涨停，累计涨停2.14倍。周二公司停牌核查后称，除上述事件外，公司经营情况未发生重大变化，亦无应披露而未披露重大事项，公司股票将于周三起恢复交易。停牌前该股收报41.55元。（完）