盛大集团计划增持资产管理公司美盛的股份最多至15%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月19日 - 环球资产管理公司美盛(LM.N)周一称，其最大股东--中国亿万富豪陈天桥的盛大集团计划增持股份最多至15%。
盛大4月时从维权投资者--特里安基金(Trian Fund Management)手中买下美盛10%的股份，截至7月6日共持股10.4%。[nL3S18L1LF]
美盛还称，包括陈天桥在内的两名盛大高管或将在明年6月1日之前加入美盛董事会。
盛大在今年初增持网络贷款平台LendingClub Corp (LC.N)股份至15.13%后，成为了LendingClub的最大股东。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。