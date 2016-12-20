盛大集团计划增持资产管理公司美盛的股份最多至15%

路透12月19日 - 环球资产管理公司美盛(LM.N)周一称，其最大股东--中国亿万富豪陈天桥的盛大集团计划增持股份最多至15%。

盛大4月时从维权投资者--特里安基金(Trian Fund Management)手中买下美盛10%的股份，截至7月6日共持股10.4%。[nL3S18L1LF]

美盛还称，包括陈天桥在内的两名盛大高管或将在明年6月1日之前加入美盛董事会。

盛大在今年初增持网络贷款平台LendingClub Corp (LC.N)股份至15.13%后，成为了LendingClub的最大股东。(完)