《盛宏清专栏》结构性减税可阻止中国GDP下滑1个百分点

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 盛宏清

结构性减税政策是今年中国经济政策的一大亮点，也是贯彻“财政第一”的重要手段。通过落实结构性减税政策，提高个税起征点，营业税改征增值税，降低部分行业的企业所得税以及提高出口退税等，将对消费、投资和出口产生积极作用，从而可以阻止GDP过快下滑。我们测算，一系列的结构性减税政策将阻止中国经济下降1个百分点。而且，结构性减税政策具有长效作用。

2011年至2012年结构性减税政策主要体现为如下五方面：一是进一步为小微企业减负；二是继续加大税收政策调节力度，促进有关民生工程的保障和改善；三是推进“营改增”；四是扩大物流企业营业税差额征税试点范围；五是对於关键零部件以及国内紧缺的重要能源、资源、原材料等产品的进口企业，实施较低进口暂定税率等方式。上述政策措施将从消费、投资和进出口等方面刺激GDP。

首先看结构性减税对消费的影响。减税或补贴後，居民的个人可支配收入提高，然後消费支出增加，最後促进经济增长。据税务部门统计， 2011年9月1日开始实施新税法，纳税人9月份取得工资薪金所得和个体工商户生产经营所得税已经开始享受减税好处，仅仅上年4季度相应增加居民可支配收入约600多亿元。2012年1季度、2季度结构性减税可增加居民可支配收入980亿元和1105亿元，如果按照城镇居民个人可支配收入与消费支出的关系为1：0.7计算，消费支出分别约683亿元与774亿元。估计2012年全年由减税推动的消费将达4000亿元的水平。2012年，随着继续加大结构性减税力度，新一轮“营改增”扩容，进一步降低个体工商户、轻微企业营业税税率档次，以及提高个人所得税率起征点等措施，居民的可支配收入将一步提高，预计今年结构性减税在消费方面对GDP贡献度在0.3个百分点左右。

再看结构性减税对投资活动的影响。2008年以来，我国增值税与企业所得税收入呈现下降态势，2008年推行结构性减税涉及项目共计10个，减少企业和居民的税收收入约2800亿元；2009年，落实已出台的中小企业、证券交易相关税收优惠等方面政策，加上取消和停征100项行政事业性收费，约减少税收5000多亿元，有力地促进了企业的投资和科技创新。2009年仅允许企业抵扣新购入设备所含的增值税这一减税举措，减少当年增值税收入约1200亿元，如果“十二五”期间的结构性减税的重头戏——“营改增”全面铺开，据测算，每年减轻企业的负担1000亿元以上。结构性减税通过减轻企业的负担，增加企业的利润与可支配资金，从而增加企业投资的意愿。由於结构性减税与投资、经济增长之间存在“乘数效应”，我们估计本轮结构性减税将推动边际投资增长5%，对GDP增长的贡献约在0.5个百分点左右。

最後看结构性减税对进出口的影响。这要分两个方面：出口退税通过以下途径对GDP产生影响，出口退税率的提高——出口商品价格下降——出口总额上升——GDP增长；资源产品进口税下降——资源品价格在国内下降——企业成本减轻——经济活动增加。通过测算，出口退税率提高将使出口价格总体降低6.76%，而出口价格每下降1个百分点将引致出口额增长0.48个百分点。由出口拉动GDP的关系，出口退税对GDP的贡献度应该在0.2个百分点左右。同时，2012年“营改增”的实施也将对出口企业产生正向推动作用。

2012年中国将积极财政政策置于首位，而结构性减税政策和轨道项目是财政出手“软”“硬”兼施的表现。通过测算，结构性减税将通过消费拉动GDP增长0.3个百分点左右，通过投资拉动GDP增长0.5个百分点左右，通过出口拉动GDP增长0.2个百分点左右。我们认为，在目前经济下滑通道中，结构性减税的一揽子政策将阻止GDP下降约1个百分点。(完)

(作者为中国光大银行资金部首席宏观分析师)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。