神华和中煤能源等将参与投建蒙西至华中铁路项目

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京8月17日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周五称,将参与发起设立公司,进而投资蒙西至华中铁路项目;项目总投资540亿元人民币,公司则将分三年投入54亿元,初始发起投入1亿元.
综合内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)同日公告可知,蒙西华中铁路公司的发起人包括中国铁路建设投资公司、中煤能源、中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)和伊泰等16家.
其中,中国铁投持有20%的股权,神华能源、中煤能源、和伊泰则分别持有10%的股权.各发起人按各自持股比例,在三年内分期缴纳股权对应投资资金.
蒙西至华中铁路项目北起东乌铁路浩勒报吉站,终点到江西省吉安,全长1837公里,将连接蒙陕甘宁能源"金三角"地区与鄂湘赣等华中地区,是"北煤南运"新的国家战略运输通道.
中煤能源称,参与投资该项目,有利於打造该公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,保证蒙陕基地商品煤外运;有利於构建高效营销物流体系,整合开发铁路沿线市场,提高核心竞争力.
中煤能源A股周四收报7.50元人民币,其H股则收报7.20港元,过去一个月分别累计跌1.96%和上涨8.40%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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