神华和中煤能源等将参与投建蒙西至华中铁路项目

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）

路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。