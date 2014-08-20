香港新股：盛京银行计划在香港IPO，筹资10亿美元--IFR

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月20日 - 汤森路透旗下IFR周三报导引述知情人士报导，盛京银行计划今年在香港首次公开发行(IPO)，欲筹资10亿美元。
IFR报导称，盛京银行将最早在9月向香港证交所递交IPO申请。该行是总部位于沈阳的商业银行。
消息人士称，招商证券是盛京银行此次IPO承销商， 预计稍晚将有更多银行加入该交易。
盛京银行2009年向中国证券监督管理委员会提出上市申请，仍在等待批准的同时，也谋求海外上市，并于8月底寻求股东批准在香港上市。
徽商银行 、重庆银行 和哈尔滨银行 去年均在香港上市。
盛京银行将把香港IPO筹集的资金用于充实资本。截至12月31日，该行核心一级资本充足率为10.08%。
未能立即联系到盛京银行发表评论。招商证券拒绝置评。消息人士拒绝署名，因未获授权对媒体谈论此事。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申