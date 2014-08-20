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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:17 BJT

香港新股：盛京银行计划在香港IPO，筹资10亿美元--IFR

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下IFR周三报导引述知情人士报导，盛京银行计划今年在香港首次公开发行(IPO)，欲筹资10亿美元。

IFR报导称，盛京银行将最早在9月向香港证交所递交IPO申请。该行是总部位于沈阳的商业银行。

消息人士称，招商证券是盛京银行此次IPO承销商， 预计稍晚将有更多银行加入该交易。

盛京银行2009年向中国证券监督管理委员会提出上市申请，仍在等待批准的同时，也谋求海外上市，并于8月底寻求股东批准在香港上市。

徽商银行 、重庆银行 和哈尔滨银行 去年均在香港上市。

盛京银行将把香港IPO筹集的资金用于充实资本。截至12月31日，该行核心一级资本充足率为10.08%。

未能立即联系到盛京银行发表评论。招商证券拒绝置评。消息人士拒绝署名，因未获授权对媒体谈论此事。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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