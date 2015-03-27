盛京银行已获中国证监会批准其撤回A股上市申请

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透香港3月27日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司(2066.HK)周五称，该行已撤回A股上市申请，且获得中国证监会批准。
该行在香港联交所一份声明中称，由于其H股在香港主板成功上市，该行及该行A股上市申请的保荐人于3月向中国证监会申请撤回该行A股上市申请，且于3月18日获得批准。
盛京银行于去年12月底在香港挂牌，发行13.75亿股H股，招股价7.56港元，集资103.95亿港元。
按总资产和净利润计，盛京银行是中国东北地区最大的城市商业银行，也是继重庆银行(1963.HK)、徽商银行(3698.HK)、哈尔滨银行(6138.HK)后在香港H股上市的内地区域性银行。
该股周五午盘初段跌0.91%，报7.6港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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