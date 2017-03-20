神华集团可再生能源发电今年底将达1,000万千瓦--总经理

路透北京3月20日 - 中国神华集团总经理凌文近日表示，该集团可再生能源发电今年底将达到1,000万千瓦，目前已有800万千瓦的规模。在清洁能源规模化上，下一步神华不仅要在量上进一步发展，更希望在技术上有所领先和突破。

公司新闻稿援引他指出，神华集团未来的布局是“一主两翼 、适度多元”，即以煤炭为基础主业，适度多元发展包括风电、太阳能、核电、氢能等新能源；煤炭发电方面将着力让传统煤电更清洁，同时在煤制油化工等煤转化领域取得领先地位。

“神华的布局在于，一是传统产业要清洁化，二是清洁能源要规模化，三是节能环保要产业化。”凌文说。

他并表示，在清洁能源战略落地的工作上，神华煤电的超低排放已经做到了67%的装机，在全国是最高的。

凌文并透露，在内部体制机制改革和效率提升上，去年神华仅通过提质增效就节省76亿元人民币。去年神华集团虽有360亿元利润，但仍有部分企业亏损。针对亏损企业，神华通过更换领导班子，裁减冗员，通过退出、拍卖、转让低效、无效资产等改革扭亏为盈。

神华集团是中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司。

神华能源H股周一早盘曾大涨两成，并创逾21个月高位，因此前宣布派发特别股息并预计今年首季净利增幅五成或以上。该公司去年净利同比增长41%至249.1亿元，每股基本盈利1.252元；派发末期股息每股0.46元，及特别股息每股2.51元。（完）