中国神华预计上半年净利同比增约1.4倍 得益于煤价大涨（更新版）

路透香港7月28日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)周五称，预计今年上半年净利同比增长约1.4倍，符合此前给出预期，主要得益于煤价大幅上升。

据公告，按国际会计准则，2017年1-6月净利约262.8亿元人民币，上年同期则为108.27亿元；相当于汤森路透SmartEstimate预测全年净利339.24亿元的近八成。

神华表示，今年上半年经营业绩变动的主要原因是受益于国内经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革等政策效果明显，煤炭市场价格按年大幅增长。

公司并称，“期内公司加大煤源组织力度，加强煤炭生产采购和运输调度，实现煤炭销量及平均销售价格同比增长，运输分部的业务量同比上升。”

按路透的计算，第二季净利133.43亿元，较第一季的129.37亿元增长3%，按年则大升1.2倍。

神华此前称，尽管第二季煤价有所回落，仍预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。

按中国会计准则，今年上半年净利约243亿元，按年增长1.47倍，上年同期为98.28亿元；以此计算，第二季净利约120.65亿元，与第一季的122.35亿元基本持平，与去年同期比较则大升1.3倍。

神华H股今天收跌1.26%，报18.76港元；A股自6月5日起停牌，因母公司拟筹划重大事项。（完）

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