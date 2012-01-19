神华或在澳建立新煤矿

路透上海1月19日电---据第一财经日报报导,中国最大煤炭生产商--神华集团计划在澳大利亚新南威尔士州建立一个年产1,000万吨的露天煤矿.

同时,纽卡斯尔港的扩建工程将在2015年前完成.届时,神华集团等中国煤炭巨头将大大提高向国内出口煤炭的成本竞争力.

第一财经援引业内人士预计,在人民币对美元升值的背景下,近两年进口煤炭可能会比国内煤炭更具吸引力.这种趋势可能会促使神华集团等中国煤炭巨头更积极地投建澳大利亚煤矿,从而推动澳大利亚煤炭向中国出口量的强劲增长.

但神华集团相关人士表示,公司海外拓展战略始终在进行中,但目前不方便透露相关情况.

第一财经并援引国际煤炭贸易专家黄腾表示,预计2012年世界煤炭市场低迷,澳大利亚的煤商会全力向中国倾货,2012年进口量应该会超过2011年,达到2亿吨的规模.

黄腾并表示,港口费用、运费等成本的降低对进口煤炭竞争力影响很大,港口扩建完成後,对於在澳拥有煤矿资产的中国煤企,上述成本将得以显着降低.

神华集团是上市公司中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.该集团2010年生产原煤3.57亿吨,同比增长9.2%,占全国总产量11.1%列首位.(完)