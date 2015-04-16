神华集团今年煤产量料减5,000-6,000万吨 将加快煤炭出口--副总

路透北京4月16日 - 中国神华集团有限责任公司副总经理王晓林周四称，今年神华煤炭产量将比去年减少5,000-6,000万吨，并努力加快国际市场开发，神华煤炭出口量下一步肯定有更多增长。

他在2015年中国国际煤炭大会上称，中国煤炭行业进入前所未有的困难时期，但中国以煤为主的能源消费结构短期不会改变，煤炭行业仍有发展机遇，神华将加快向清洁能源供应商转变，加快发展清洁能源发展战略。

“努力加快国际市场开发，...神华出口煤下一步肯定有更多增长。”他称。

截至目前，神华集团的可再生能源电力装机达到560万千瓦，未来将进一步发展风电等可再生能源，到2020年可再生能源电力装机占比将达到10%以上。

他并强调，神华严格执行国家有关煤矿减产等方面的规定，没有合法手续的煤矿已经全部停产，一部分回报率不佳的矿井也已经停建，在建的都是具有良好回报的矿井。

王晓林称，神华希望与大型电力公司签订长期稳定的供应协议，但目前在价格达成上有很多问题，现在签订的供应协议只有量没有价格，价格都是随行就市。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。