神华今年经营收入目标跌近两成 关注海外并购及新能源机会（更新版）

（新增记者会内容）

路透香港3月29日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)设定2016年经营目标，其中煤炭销量按年下降8.2%，整体经营收入跌近两成；公司高管表示，今年将关注海外并购以及新能源方面的投资机会。

神华副董事长凌文在记者会上称，全世界煤炭行业经营困难，一些著名的企业申请破产保护，公司正在密切关注行业动态，不排除未来有参与重组并购的机会，但对此采取非常慎重的态度。

“主要考虑并购重组能否对神华的清洁能源战略带来协同效益，而不是规模扩张。”他说。

全球煤炭行业正面对天然气供应增加、出口疲弱以及洁净空气规例的冲击，近月美国最大煤炭生产商博地能源（Peabody Energy）及其同业Alpha Natural Resources、Arch Coal先后申请破产保护。

被问及神华是否有兴趣收购博地，凌文说，“神华与博地都很熟悉对方，但我不觉得两者有很大的互补性。”

**在水电寻找投资机会**

他又提及，在国家“一带一路”指引下，神华会考虑传统的煤炭一体化建设以及新能源的发展机会。他说，“神华可能会在水电方面寻求一些新机会，但要做好风险管控，投资项目的内部收益率须在10%以上。”

神华(601088.SS)在2015年度业绩报告中称，预计今年煤炭销量3.4亿吨，去年则为3.705亿吨；今年产量则按年减少0.3%至2.8亿吨。自产煤单位生产成本同比持平，去年则录得6.7%跌幅。

公司总裁韩建国称，根据煤炭行业去产能化政策，煤矿生产的工作天数由330天降至276天，按神华法定核定的3.3亿吨产能计算，产量须下调16%，与今年目标相若，同时有信心能够实现全年产量目标。

神华去年业绩好于其他煤炭生产商，主要由于公司的煤、电一体化营运模式缓解煤炭市场下滑带来冲击，但随着中国加大电力改革力度，前景令人担忧。

韩建国称，公司今年的资本开支压缩至200亿元，主要考虑当前形势和行业情况，确保已开工项目和燃煤机组节能减排的安排，相信电力过剩情况只是短期现象，公司将放缓电力投资节奏。

神华预期，今年经营收入为1,451亿元人民币，按年减少18.1%，并超出经营成本降幅7.7%，反映边际利润将会受压。

**遭投行降级并削目标价**

分析师指出，按上述目标，预料神华今年税前盈利按年大减56%，至大约170亿元，低于现时市场预期。投行瑞信遂将神华H股投资评级由“中性”下调至“落后大市”，目标价亦由11.1港元降至10.5港元。

神华H股盘中一度跌逾4%。香港时间15:35，该股跌2.73%，报12.1港元；大市恒生指数则升0.03%。

神华表示，由于国内经济结构处于调整期，对能源尤其是煤炭的需求增速放缓，预计今年煤炭市场将延续供大于求趋势，煤价仍面临下行压力。尽管公司预期今年售电量基本持平，随着电力体制改革的推进，电企业之间的竞争将进一步加剧。

面对行业困境，神华将今年的资本开支压缩至200亿元，较去年的354.3亿元减少44%，并分批实施，第一批资本开支计划101亿元。

业绩公告显示，按国际会计准则，神华2015年度净利176.49亿元，按年下跌55%，受累于煤价与售电价双双下降以及资产减值损失，惟好于汤森路透综合16名分析师预测中位值164.01亿元。

该公司去年度营业收入1,770.69亿元，同比下降30%；年度每股盈利0.887元，董事会建议派发末期股息每股0.32元。（完）

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