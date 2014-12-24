神华能源就蒙古Tsankhi煤矿项目具体条款进行协商

路透香港12月24日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)称，其参与的财团投标蒙古Tsankhi煤矿项目取得进展，将会就投资协议的具体条款进行协商。

由神华与蒙古矿业公司(Mongolian Mining Corp)(0975.HK)、日本住友商事(8053.T)组成财团，于12月1日向蒙古国政府提交竞标文件，开发塔本陶勒盖煤田Tsankhi矿区的西区和东区。

神华表示，周二（23日）接获蒙古国政府Tsankhi项目工作组的通知信函，财团已获得邀请进入Tsankhi项目的进一步谈判。蒙古国政府计划在不转移Tsankhi项目煤炭资源所有权的前提下，与财团就一项《投资与合作协议》（“ICA协议”）的具体条款及条件进行协商。

蒙古国重新启动一项国际招标计划，开发塔本陶勒盖项目，以提振饱受商品价格下跌和外国投资下降冲击的国内经济。

塔本陶勒盖炼焦煤储量约有75亿吨，但蒙古政府资金紧张，无法为开发该资源提供资金；2011年全球性竞标流产后，几乎没有取得什么进展。

香港时间10:00，神华H股升1.52%，报23.4港元；A股则跌1.31%，报18.87元人民币。(完)

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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