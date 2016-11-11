神华和中煤与华能、大唐等签电煤长期合同 基准价535元/吨--报载

路透北京11月11日 - 中国证券网周五报道称，神华集团、中煤集团与华能集团、大唐集团、国电集团今日上午在北京签订2017年电煤中长期合同，合同签一年，基准价是535元/人民币吨。

刊登在中国证券网的报道称，上述中长期合同签订情况具体为：数量按照前三年实际平均量，基准价是535元/吨，调价依据按上月末市场实际成交价，价格变动供需双方风险各担50%，合同签一年，今年12月1日开始执行。

11月8日，华电、国电投已率先与神华、中煤签订了中长期合同。至此，五大发电集团已全部与神华、中煤签订了中长期合同。上述发电集团总装机容量、火电量、电煤消耗量目前均占全国的44%左右。

今年，国家发改委等部门一直力推大型煤电集团尽早签订中长期合同。此前，行业人士就判断认为今年将是中长期合同签订最早的一年。

国家发改委副秘书长兼投资司司长许昆林表示，和以前定量不定价的合同相比，这次签订的中长期合同，定了一个较长的周期且有明确的定价机制。同时，增加了一些履约监管和违约责任的相关内容。

而国家有关方面也会在安全高效先进产能释放中，优先支持签订中长期合同的企业。铁路总公司则将在运力上给予优先保障，为合同履约创造良好条件。

为应对煤价飞涨中国火线保供应，鼓励煤电大户签长约。一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。（完）