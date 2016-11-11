神华和中煤与华能、大唐等签电煤长期合同 基准价535元/吨--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国证券网周五报道称，神华集团、中煤集团与华能集团、大唐集团、国电集团今日上午在北京签订2017年电煤中长期合同，合同签一年，基准价是535元/人民币吨。
刊登在中国证券网的报道称，上述中长期合同签订情况具体为：数量按照前三年实际平均量，基准价是535元/吨，调价依据按上月末市场实际成交价，价格变动供需双方风险各担50%，合同签一年，今年12月1日开始执行。
11月8日，华电、国电投已率先与神华、中煤签订了中长期合同。至此，五大发电集团已全部与神华、中煤签订了中长期合同。上述发电集团总装机容量、火电量、电煤消耗量目前均占全国的44%左右。
今年，国家发改委等部门一直力推大型煤电集团尽早签订中长期合同。此前，行业人士就判断认为今年将是中长期合同签订最早的一年。
国家发改委副秘书长兼投资司司长许昆林表示，和以前定量不定价的合同相比，这次签订的中长期合同，定了一个较长的周期且有明确的定价机制。同时，增加了一些履约监管和违约责任的相关内容。
而国家有关方面也会在安全高效先进产能释放中，优先支持签订中长期合同的企业。铁路总公司则将在运力上给予优先保障，为合同履约创造良好条件。
为应对煤价飞涨中国火线保供应，鼓励煤电大户签长约。一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。