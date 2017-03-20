焦点：中国神华慷慨派息树央企典范 元气未复后继者或寥寥可数

路透香港3月20日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)意外派发超高股息震慑市场，即使此举可能纯粹回应政府诉求，市场人士仍憧憬央企典范得以树立，让中国股票重新吸引国际投资者眼球；只是经历了数年经济跌宕后，很多大型国企尚未恢复元气，能够成为神华的后继者或许是寥寥可数。

神华(601088.SS)在众多国企中向来是稳健派、保守派，该公司上周五晚间发布业绩时突然一改作风，在派发末期股息0.46元之余增派2.51元的特别股息，而最受惠是母公司神华集团，按其持股比例73%计，将获得431亿元人民币分红。

“这次派息完全出于公司现金流、发展、资本开支这样一个综合情况，提升股东回报及承诺，提高长期投资价值和信心的角度所作决策，没有任何政府部门、机关、外部监管的相关人士对我们提出建议。”神华副董事长、总裁凌文周一在记者会上强调。

他并称，一直以来在公司召开股东大会的时候就有股东和基金经理向公司建议，如果投资规模有所下降，建议适当考虑增加分红比例；最近几年公司的资本开支规模比以往年度相对降低，煤电业务高速增长势态不再，在资产负债率水平较低且未来数年净现金流保持良好的情况下，决定提高派息。

不过市场人士普遍相信，神华的举动与政府官员此前言论有莫大关系，意味着神华并非单一例子，而是一个趋势的开始，未来将有更多央企或大型国企傚法，现时市场焦点落在另一央企龙头--中国移动(0941.HK)身上，因其财务实力及指标作用最强。

神华H股今日盘初一度大涨两成并触及19.78港元的逾21个月高位，最终收升16.28%；A股则全天封死涨停。而即将于周四（23日）公布业绩的中移动，今天股价亦一度涨近5%创近五个月高位。

**提高长期投资价值和信心**

宏利资产管理(亚洲)高级执行总监兼亚洲区股票投资部主管陈致洲认为，央企提高派息是中国经济改革的正面成果，如果连串的国企改革、供给侧改革以及金融改革的好处能够伸延到企业管治提升和对股东回报注重之上，是投资者乐见的事情。

另一方面，随着PPI（工业生产者出厂价格指数）和通胀回升，资源股提价能力增强，现金流恢复正数，在此前提下大企业给予股东特别股息亦是好事。

“现在国际投资者对中国股票仍然持仓偏低，如果企业通过股份回购或特别股息来提升股东回报的势头得以延续，企业又不再乱投资，相信中国股票会获得市场调升评级，情况就如4-5年前美国公司一样。”他说。

国资委主任肖亚庆此前在两会新闻会上称，中国国有企业在上市公司数量很多，沪深市值占20%，对资本市场健康发展有重要的作用，下一步要达到良好的稳定作用，一是中央企业一定要加强包括市值管理，上市公司一定要做优。

二是控股公司进一步完善分红机制，不断提高资本/投资者回报；三是国有上市企业要做积极负责任的股东，要公开、要信守承诺、不能只融资不注重回报。

**企业元气有待恢复**

不过市场人士认为，过去数年中国经济跌宕对不少行业带来沉重打击，尤其是周期性行业经历多年亏损或负现金流的情况后，要在短期内提高派息，恐怕力有不逮。

事实上，神华刚发布的2016年度净利同比增长41%，终于结束过去三年盈利连年下跌的趋势，这很大程度上是得益于供给侧改革带动煤价上升、成本有效控制。

根据投行瑞信的分析，其研究范围内大约有15家国有企业具备增派股息的条件，包括2016年上半年每股未分配盈利多于1.5元人民币，2016年盈利好于上一年，自由现金流收益率大于零以及2016年净负债比率低于10%。

按这些条件筛选出的香港上市股票包括神华、中移动、海螺水泥(0914.HK)、东风汽车(0489.HK)、广汽(2238.HK)、潍柴动力(2338.HK)及建行(0939.HK)。

A股则有上汽集团(600104.SS)、五粮液(000858.SZ)、中国国旅(601888.SS)、华域汽车(600741.SS)、贵州茅台(600519.SS)等。（完）