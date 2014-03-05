张喜武因工作变动即日起辞去神华能源董事长职务

路透香港3月5日 -中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周三称，公司董事长张喜武因工作变动，获董事会同意即日起辞去所有职务。

神华于联交所的声明没有提及张喜武的去向，但据主管中央企业的国资委的网页显示，现年56岁的张喜武已出任国资委副主任、党委副书记。

神华表示，在选举产生新任董事长之前，由副董事长张玉卓代行董事长职务。

身兼母公司中国神华集团董事长的张喜武，在煤炭行业拥有逾30年工作经验，历任大雁矿务局第一煤矿矿长、吉林煤管局副局长、神华神东公司董事长、神华集团副总经理及总经理。

自2010年中起担任上市公司神华董事长，期间公司致力提高产量，由2.2亿吨升至3.15亿吨，经营收入和盈利亦得到明显提升。不过2013年业绩受累于煤价下滑，首9月净利同比下降12%至343亿元。

神华H股今天收跌1.23%，报20.1港元；其A股升0.67%，报13.56元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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