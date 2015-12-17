中国神华为日圆和美元债务进行对冲 防范人民币汇率波动风险

路透香港12月17日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)周四称，将优先采用货币掉期交易方式，为日圆和美元债务进行对冲，以防范因人民币汇率双向波动带来的外债汇率风险。

神华在联交所的声明称，董事会审议通过2016年度金融衍生工具业务年度方案，将优先采用货币掉期交易方式，在合理的外债期限匹配下进行风险对冲，起到平衡帐面损益波动的效用，同时结合市场短期汇率走势判断，把握有利的远期价格择机开展汇率远期和期权交易。

公司解释，“因本公司存在以日元和美元计价的中长期债务，在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，为有效防范因人民币汇率双向波动带来的外债汇率风险，将选择适合的市场时机开展外汇衍生工具交易业务。”

目前，神华存在汇率风险的外债余额约为454亿日圆和10亿美元，对冲交易规模将以此为上限。

稍早美联储加息靴子落地，人民币兑美元即期周四随即收跌逾百点，与中间价一起刷新四年半新低。（完）

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