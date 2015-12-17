中国神华为日圆和美元债务进行对冲 防范人民币汇率波动风险

东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月17日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)周四称，将优先采用货币掉期交易方式，为日圆和美元债务进行对冲，以防范因人民币汇率双向波动带来的外债汇率风险。
神华在联交所的声明称，董事会审议通过2016年度金融衍生工具业务年度方案，将优先采用货币掉期交易方式，在合理的外债期限匹配下进行风险对冲，起到平衡帐面损益波动的效用，同时结合市场短期汇率走势判断，把握有利的远期价格择机开展汇率远期和期权交易。
公司解释，“因本公司存在以日元和美元计价的中长期债务，在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，为有效防范因人民币汇率双向波动带来的外债汇率风险，将选择适合的市场时机开展外汇衍生工具交易业务。”
目前，神华存在汇率风险的外债余额约为454亿日圆和10亿美元，对冲交易规模将以此为上限。
稍早美联储加息靴子落地，人民币兑美元即期周四随即收跌逾百点，与中间价一起刷新四年半新低。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。