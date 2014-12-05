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中国财经 | 2014年 12月 5日 星期五 10:08 BJT

神华能源等公司竞标开发蒙古国煤炭项目

路透北京12月4日 - 中国神华能源股份有限公司(601088.SS)周四表示，其与几家合伙公司竞标开发蒙古国塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)大型煤炭项目。

神华能源称，其已与蒙古矿业公司(Mongolian Mining Corp)(0975.HK)、日本住友商事组成财团，并在12月1日向蒙古国政府提交竞标文件，开发塔本陶勒盖煤田Tsankhi矿区的西区和东区。

蒙古国重新启动一项国际招标计划，开发塔本陶勒盖项目，以提振饱受商品价格下跌和外国投资下降冲击的国内经济。

塔本陶勒盖炼焦煤储量约有75亿吨，但蒙古政府资金紧张，无法为开发该资源提供资金；2011年全球性竞标流产后，几乎没有取得什么进展。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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