神华与中核、中广核及泰拉能源战略合作 参股核电项目建设（更新版）

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路透北京3月30日 - 中国神华集团董事长张玉卓周三表示，公司与中核、中广核和泰拉能源达成战略合作，参股核电项目的建设，参与下一代核电技术的研发；未来将考虑发展以核能为主的零碳排放能源，及以氢能为主的能源体系新结构。

他在中国-国际能源署合作20周年研讨会上并称，氢能方面，神华集团将实施规模化低成本制氢，进行氢安全储存和运输战略性的投资，以及氢能基础设施建设。

“除了煤基能源之外，（神华）要大力发展新能源和可再生能源，...同时我们大力发展环保产业。”张玉卓指出。

他并强调，神华集团完成京津冀地区近1,000万千瓦22台机组超低排放改造，也就是达到天然气排放标准的燃煤机组已全部改造完毕。

他指出，神华在煤炭的清洁高效低碳转化领域是世界领先的企业，实施的煤制油和煤制化学品已取得非常好的成果。

在可再生能源方面，神华已经有620万千瓦风电装机，光伏发电已装机182兆瓦，并开展薄膜太阳能电池和光热发电的研发。

神华集团是中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司。

国内媒体去年底报导指出，比尔·盖茨创立的泰拉能源公司与中核集团合作，致力于发展新的核能技术--行波堆，未来有望在两国政府支持下建立合资公司。行波堆是泰拉能源公司将与中核集团联合开发的第四代核能技术。（完）