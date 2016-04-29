中国神华首季净利按年大跌28% 受累煤价低迷和电价下调

路透香港4月29日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五公布，今年首季净利按年大跌28%，受累于煤价低迷和电价下调。

据公告，按国际会计准则，神华于2016年1-3月净利为47.41亿元人民币，上年同期经重述净利则为66.16亿元。

神华表示，一季度煤炭市场延续供大于求的态势，公司的煤炭销量同比增长27.1%，特别是3月下游行业需求回暖；旗下电厂售电量增加4.8%，但平均售电电价下降12.1%至311元/兆瓦时。按中国会计准则的一季度营业收人按年下降4.6%至394.02亿元。

今年2月国内燃煤上网电价调整后，神华旗下电厂平均售电价下调幅度约8%，将降低公司今年的营业收入及利润总额。

业绩公布前，神华H股今天收跌0.15%，报13.12港元；A股升1.79%，报14.78元。（完）

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