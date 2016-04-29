中国神华首季净利按年大跌28% 受累煤价低迷和电价下调

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五公布，今年首季净利按年大跌28%，受累于煤价低迷和电价下调。
据公告，按国际会计准则，神华于2016年1-3月净利为47.41亿元人民币，上年同期经重述净利则为66.16亿元。
神华表示，一季度煤炭市场延续供大于求的态势，公司的煤炭销量同比增长27.1%，特别是3月下游行业需求回暖；旗下电厂售电量增加4.8%，但平均售电电价下降12.1%至311元/兆瓦时。按中国会计准则的一季度营业收人按年下降4.6%至394.02亿元。
今年2月国内燃煤上网电价调整后，神华旗下电厂平均售电价下调幅度约8%，将降低公司今年的营业收入及利润总额。
业绩公布前，神华H股今天收跌0.15%，报13.12港元；A股升1.79%，报14.78元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。