神华能源调低全年产量及经营指标 早盘盘初股价跌逾1%

路透香港8月25日 - 面对煤价低位运行，中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)决定调低今年产量及各项经营指标，周一早盘盘初股价跌逾1%。

受经济增速放缓、煤炭供应过剩、非化石能源发电占比上升等多种因素影响，煤炭现货价格持续下滑，中国煤炭行业亏损面持续扩大。

今年上半年，神华按照国际会计准则的净利为227.75亿元人民币，较上年同期经重列净利252.95亿元下降10%；期内收入微升0.4%至1,291.97亿元，每股盈利1.145元。

神华集煤炭、发电、运输及煤化工业务于一身，虽然上半年的煤炭业务经营利润减少23.5%，但其他板块则录得增长。

神华表示，“面对严峻的形势，中国神华积极应对市场变化，调整结构，对冲煤炭价格下跌的影响；充分发挥一体化优势，有效为股东创造了基本稳定的经营业绩。”

其主要竞争对手中煤能源(1898.HK)(601898.SS)上半年净利大减76%至7.8亿元，兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)则由亏为盈录得净利5.87亿元。

神华称，因应煤炭、火电需求及煤价变化等客观因素，对今年的经营目标及资本开支计划进行调整，将全年商品煤产量目标下调4%至3.181亿吨，销量减13.7%至5.148亿吨，售电量亦下调4.8%至210.18十亿千瓦时。

而全年经营收入目标削10.4%至2,741亿元，经营成本降12.9%至2,077亿元，资本开支减3.6%至503.8亿元。

该公司同时启动上市以来第六次注资工作，计划收购母公司神华集团下属若控股发电公司股权，涉及资产主要是具备“趋零排放”技术、较高容量的清洁燃煤机组，包括运营装机容量约3,500兆瓦，经初步测算该等资产相当于神华2013年度的股东权益占比低于1.5%，净利占比低于1.5%。

神华于上半年的煤炭产量为1.55亿吨，销量2.346亿吨，分别按年下降2.1%及3.3%。自产煤单位生产成本127.2元/吨，同比增长2.4%。国内销售均价每吨226.9元，同比下降9.9%；国内外加权平均售价跌9.3%至每吨234.6元。

香港时间10:19，神华H股跌1.94%，报22.8港元；A股亦跌1.06%，报14.99元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。