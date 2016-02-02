中国神华称平均售电价下调约8% 将降低今年收入及利润总额

路透香港2月2日 - 中国最大煤炭和电力一体化企业--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周二称，本月起国内燃煤上网电价调整后，旗下电厂平均售电价下调幅度约8%，将降低今年的营业收入及利润总额。

据公告，近日国家发改委发布通知自1月1日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时下调约人民币3分钱，对于验收合格并符合超低排放限值要求的燃煤发电机组实行电价支持，于1月1日前并网运行的机组统购上网电量加价每千瓦时1分钱，新建机组加价每千瓦时0.5分钱。

神华表示，按公司于2015年实际售电量结构初步测算，此次调整将降低其燃煤发电机组平均售电价约0.0312元/千瓦时，较去年1-9月平均售电价下调约8%，相应将降低公司2016年度营业收入及利润总额。

于去年末，该公司验收合格并符合超低排放限值要求的燃煤发电机组容量为13,700兆瓦，已投产但尚处在验收过程中的容量为6,610兆瓦。

神华周一发出盈警，由于下属部分煤矿及煤化工企业持续亏损，公司拟计提资产减值准备，导致2015年度净利减少近33亿元。其H股今天继续受压，收跌1.23%，报11.22港元；A股则升1.07%，报13.19元。

此前的国务院常务会议指出，本次下调燃煤发电上网电价金额将重点用于支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

另一方面，中国还加快煤电联动改革。国家发改委上月下发通知称，自1月1日起煤电价格将实行区间联动，周期内电煤价格与基准煤价相比波动每吨30元人民币为启动点，当煤价波动不超过每吨30元，成本变化由发电企业自行消纳，不启动联动机制；煤价波动超过每吨150元的部分也不联动。（完）

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