神华能源第三季净利倒退逾四成 宣布向母公司收购三家电厂

路透香港10月23日 - 中国最大煤炭企业--神华能源(1088.HK)(601088.SS)周五宣布，按中国会计准则编制的今年第三季，扣除非经常性损益的净利润按年倒退逾四成，受累煤炭销售价量俱跌。

神华并预计，受煤炭、火电需求等不明朗因素影响，2015年度公司净利同比下降幅度可能达到或超过50%。

按中国会计准则，神华7-9月的扣除非经常性损益后净利为47.48亿元，去年同期为80.33亿元。

此外，公司并宣布以总对价53.86亿元人民币，向母公司神华集团收购内地三家电厂股权，分别为宁东电厂100%股权、徐州电厂100%股权及舟山电厂51%股权。

神华表示，收购将增加公司在中国西北及东部地区的电力总装机容量约3,570兆瓦、权益装机容量3,124兆瓦，以截至今年6月30日公司的控股装机容量46,428兆瓦和权益装机容量28,304兆瓦为基础，增幅分别为7.69%和11.04%。（完）

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