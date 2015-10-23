神华能源第三季净利倒退逾四成 宣布向母公司收购三家电厂

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月23日 - 中国最大煤炭企业--神华能源(1088.HK)(601088.SS)周五宣布，按中国会计准则编制的今年第三季，扣除非经常性损益的净利润按年倒退逾四成，受累煤炭销售价量俱跌。
神华并预计，受煤炭、火电需求等不明朗因素影响，2015年度公司净利同比下降幅度可能达到或超过50%。
按中国会计准则，神华7-9月的扣除非经常性损益后净利为47.48亿元，去年同期为80.33亿元。
此外，公司并宣布以总对价53.86亿元人民币，向母公司神华集团收购内地三家电厂股权，分别为宁东电厂100%股权、徐州电厂100%股权及舟山电厂51%股权。
神华表示，收购将增加公司在中国西北及东部地区的电力总装机容量约3,570兆瓦、权益装机容量3,124兆瓦，以截至今年6月30日公司的控股装机容量46,428兆瓦和权益装机容量28,304兆瓦为基础，增幅分别为7.69%和11.04%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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