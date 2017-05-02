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中国财经 | 2017年 5月 2日 星期二 13:11 BJT

神华预计上半年净利同比增逾一倍 尽管第二季煤价有所回落

路透香港5月2日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。

若按去年上半年净利108.27亿元人民币计，这意味着今年上半年神华净利可望超过217亿元，相当于汤森路透综合18名分析师预测全年净利297.45亿元的逾七成。

神华上周五晚间公告，按国际会计准则，今年1-3月首季净利同比大增173%至129.4亿元人民币，远超此前给出逾五成或以上的增幅预测，主要得益于煤炭销售价格同比上涨、销售量增加等因素。

不过公司认为，第二季由于气温回升及水电出力增加，煤炭需求进入传统淡季，加上供应量小幅上升，煤价料有所回落。

神华并称，下半年，中国经济稳中向好的发展态势有利于煤炭需求的稳定，但中国政府正在推进减量置换、增加煤炭供给的政策措施，预计不会出现供求紧平衡的局面，煤价稳中趋降。

神华H股周二盘中曾涨2%，早盘收升0.22%，报18.18港元；A股亦升1.8%，报19.82元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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