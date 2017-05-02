神华预计上半年净利同比增逾一倍 尽管第二季煤价有所回落

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透香港5月2日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。
若按去年上半年净利108.27亿元人民币计，这意味着今年上半年神华净利可望超过217亿元，相当于汤森路透综合18名分析师预测全年净利297.45亿元的逾七成。
神华上周五晚间公告，按国际会计准则，今年1-3月首季净利同比大增173%至129.4亿元人民币，远超此前给出逾五成或以上的增幅预测，主要得益于煤炭销售价格同比上涨、销售量增加等因素。
不过公司认为，第二季由于气温回升及水电出力增加，煤炭需求进入传统淡季，加上供应量小幅上升，煤价料有所回落。
神华并称，下半年，中国经济稳中向好的发展态势有利于煤炭需求的稳定，但中国政府正在推进减量置换、增加煤炭供给的政策措施，预计不会出现供求紧平衡的局面，煤价稳中趋降。
神华H股周二盘中曾涨2%，早盘收升0.22%，报18.18港元；A股亦升1.8%，报19.82元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。