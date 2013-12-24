中国神华合作开发美国页岩气 且斥资收购集团煤化资产

路透北京12月24日 -全球最大煤炭生产商--中国神华(601088.SS)公告称，拟向全资子公司中国神华海外开发投资有限公司增资9,000万美元，以此为注册资本设立海外公司的美国子公司，作为其与Energy Corporation ofAmerica合作开发美国页岩气项目的投资主体。且将斥资逾93亿元人民币收购集团煤化资产。

中国神华(1088.HK)周一晚公告披露，海外公司拟与ECA公司合作的标的为位于美国宾夕法尼亚州格林县的足以开发25口天然气井的特定油气租约；项目预估开发总投资额1.46亿美元，海外公司通过神华美国能源公司作为项目投资主体向项目账户出资9,000万美元，剩余由海外公司和ECA公司平均分担。

此外，ECA公司将其位于美国宾夕法尼亚州格林县的足以用来开发25口天然气井的特定油气租约的50%不可分割权益及相关数据、信息转让给海外公司。

不过公告中提醒，此次对外投资具有实际储量和产量大大低于预期储量和产量等等风险。据公告提供数据显示，投资标的页岩深度约为7,850

-8,250英尺；预计前30年可采气量为1,343亿立方英尺。

中国神华(601088.SS)同日并公告，拟以首次公开发行A股股票募集资金收购神华集团所持神华包头煤化工有限责任公司100%股权，及神华集团全资子公司北京国华电力有限责任公司所持，神华国华九江发电有限责任公司100%股权。

中国神华委托中企华对包头公司、九江电力股东全部权益在评估基准日的价值进行评估，以本次收购出具的评估报告中记载的评估结果为基础，交易价格约93.23亿元人民币。但最终交易价格取决于神华集团对中企华为本次收购出具的资产评估报告的备案情况。

公告认为，包头公司是神华集团旗下发展较为成熟的煤化工业务板块公司，运营着应用世界领先技术的煤制烯烃项目。通过收购包头公司，将打造中国神华的煤化工业务板块，实现了从“煤炭-发电”产业链向“煤炭-煤化工”产业链的横向拓展及延伸。此外，收购九江电力将增加未来中国神华在华中地区的电力装机容量。

中国神华A股周一收报15.75元人民币，过去一个月累计下跌6.082%。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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