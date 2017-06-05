中国神华及国电电力称母公司正筹划重大事项 引发合并猜想

路透上海6月5日 - 中国两大能源电力上市公司--中国神华(1088.HK)(601088.SS)及国电电力(600795.SS)周日晚间同时发布公告称，各自的母公司拟筹划涉及上市公司的重大事项，自周一起停牌。这引发市场对于神华集团和国电集团合并的猜测。

国电集团旗下其他上市公司，例如龙源技术(300105.SZ)和英力特(000635.SZ)亦刊登提示公告，但两公司不持续停牌。公告基本类似，只是指出实际控制人中国国电集团拟筹划重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。上述事项不涉及两公司的重大资产重组事项，亦不会对两公司的正常生产经营活动构成重大影响。

第一财经日报周一报导称，国资委上周五召开国企改革吹风会，总结了国企改革相关任务的最新进展。国资委副秘书长彭华岗透露，下一步将继续推进中央企业集团层面重组，深化中央企业兼并重组试点，加强重组后的整合效果评估。稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组，探索海外资产整合，集中资源形成合力，更好发挥协同效应。

此前曾有媒体报导称，中国几大发电集团正酝酿合并，一种方案是将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。

神华集团是以煤为基础，集电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体的特大型能源企业，是目前中国规模最大的煤炭企业和世界上最大的煤炭供应商。而国电集团是国内五大国有发电集团之一。（完）