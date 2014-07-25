焦点：宏源证券与申万牵手成业内最大重组案 券商并购潮将延续

作者 林琦

路透上海7月25日 - 中国宏源证券000562.SZ与申银万国的重组计划周五终于浮出水面，以近四百亿元人民币的并购规模计创下国内券商业最大重组案例，合并后的新公司亦将跻身券商业第一梯队。

宏源证券在固定收益和投行方面的强项，与申银万国在研究和经纪业务等的领先优势相结合，有望形成优势互补效应。不过，两家券商短期内将进入磨合期，无论是资产整合及协同管理，还是建立共同的公司文化，都需要花费较大的精力。

随着中国经纪业务佣金费率的逐年下降，以融资融券为代表的创新业务迅速发展，国内一百多家券商的差距正在拉大。业内人士估计，未来无论是出于解决历史遗留问题需要，还是做大规模提高竞争力，券商业的并购重组潮还将持续。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀指出，对申万和宏源的合并，他持谨慎乐观态度。

“两者合并体现出优势互补，宏源在固定收益和投行方面较强，申万在研究和营业部方面有优势，而且合并还能解决申万的上市问题。”他称。

据公司公告，申银万国将换股吸收合并宏源证券，申万将发行81.4亿A股，按每股宏源证券股票换2.049股申万股票比例，收购全部宏源证券股票，发行价为每股4.86元。据此估算，本次合并案的规模约396亿元。本次申银万国不再额外发行新股筹资。

合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

其实宏源证券与申银万国颇有渊源，申银万国控股股东是中央汇金公司，而中央汇金是宏源证券大股东中国建银投资的母公司。换股前，中央汇金公司持有申银万国55.38%股份，换股后中央汇金直接和间接持有存续公司57.92%股份。

汇金还拥有银河金融控股78.57%股份，而银河金融控股是香港上市的银河证券(6881.HK)的控股股东。中央汇金同时拥有中国国际金融公司43.35%股权，以及中信建投证券40%股权和中投证券100%股权。近期，国内媒体有报导称，中金公司已开始筹划海外上市。

**重组效果待观察**

申银万国与宏源证券的合并，无疑将令国内券商行业中诞生一艘新的航母。

据中国证券业协会数据,以2013年营业收入排名，申银万国和宏源证券分别排名券商业第十和第11位，合并营收将超越去年排名第一的中信证券(600030.SS),成为新老大。若以净利润计，去年申万和宏源合并后位列第三位，仅次于海通证券(600837.SS)和中信证券。而以资产规模和净资本计，两者合并后的新公司亦能跻身行业前四名。

不过，公司之间的重组兼并有时候并非简单的1+1=2。

“合并完的结果，短期肯定是1+1<2。”北京一券商行业分析师指出，这种券商的合并不是市场行为，它完全是股东主导的整合行为，而现在整合说白了就是该裁人的就裁人，降低成本。

他说，券商本身是个轻资产的行业，它有很多业务靠人去做，但合并之后人事的调整，将会造成员工人心不稳及客户流失。

华南一券商金融分析师亦担心，双方合并后，“宏源的决策权没了，券商总部有可能搬至上海，人心也散了，合并的效果可能不如预期。”

总部位于新疆的宏源证券曾是国内第一家上市证券公司，而申银万国证券是国内历史最悠久的上海两家券商申银和万国证券合并而成。

**并购潮将延续**

近一年来，国内券商业已出现数起并购案例，而未来随着越来越多券商实现上市，融资渠道及工具的多元化，将推动更多券商的并购涌现。

方正证券(601901.SS)计划以增发股票并购民族证券，后者估值129.84亿元，目前该计划已获证监会并购重组审核委通过，有望成为国内首例上市券商吸收合并案例。国泰君安证券近期已完成以35.71亿元现金收购上海证券51%股权。

赵湘怀预计，接下来国内券商业的并购还会持续，主要有三类，一是行政主导型，主要是为了解决一参一控等历史遗留问题，二是市场化主导，出发点是券商为了做大规模，增加竞争力，三是跨界并购，打造综合性金融控股平台，例如大型信托公司和保险公司收购中小券商。

他说，未来主要看好大型券商和专业性上市中小券商，而没有上市的券商，若行业排名三十名以后，未来日子将会非常难过。

“整个行业太过剩了，这不是指券商数量，而是大家都是综合性券商，同质化太明显了。”上述华南的券商分析师说，未来券商经纪行业的佣金下降趋势还会延续，相当多严重依赖经纪业务的券商经营将会相当困难。（完）

（北京中文部张晓翀对此文亦有贡献）

(审校 曾祥进)

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