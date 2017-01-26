申万宏源拟定增筹资至多190亿元 中国人寿认购150亿元

路透上海1月26日 - 中国大型券商--申万宏源集团股份有限公司(000166.SZ)周三晚公告称，拟定向增发股份筹资至多190亿元人民币，其中中国人寿(2628.HK)(601628.SS)认购150亿元。

申万宏源同时公布去年业绩快报，2016年实现净利55.09亿元，同比下降54.67%，每股收益0.27元。净利下降主要是因市场环境影响，集团下属证券子公司的证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务和融资融券业务规模及业绩明显减少。

公告显示，除中国人寿外，四川发展（控股）有限公司和新疆凯迪投资公司拟分别认购30亿元和10亿元，增发价格为每股6.07元，增发数量不超过31.3亿股。增发完成后，中国人寿及其子公司持有申万宏源的股份比例由0.1582%增至10.7945%，成为公司重要股东。

公告称，目前中央汇金公司直接和间接持有申万宏源63.89%股份，增发后，中央汇金持有其55.26%股份，仍为公司实际控制人。

本次募集资金中，不超过140亿元将向申万宏源证券增资，其中不超过60亿元用于向申万宏源证券子公司申万宏源西部证券增资；其余不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金，开展实业投资、产业并购和多元金融布局。

2015年申银万国证券吸收合并宏源证券完成后，申万宏源证券出资成立了两家子券商--申万宏源承销保荐和申万宏源西部。申万宏源西部是一家注册于新疆的证券公司，立足于为新疆等西部地区的资本市场发展提供全面服务，目前注册资本仅12亿元。

申万宏源称，因上述合并重组未同步安排配套融资，公司的投资、证券及多元金融等业务板块运营资金不足，业务发展受到限制，公司各业务板块急需雄厚的资本金支持。

申万宏源因筹划定向增发，自去年12月21日起停牌，停牌前收报6.25元。公司股票将于周四起复牌。（完）