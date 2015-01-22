申万宏源下周一挂牌上市 总市值将成深交所之首

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透上海1月22日 - 深圳证券交易所发布公告，申银万国吸收合并宏源证券完成后，原宏源证券股票终止上市，以申万宏源名称挂牌的公司股票将于下周一(26日)上市。中证报报导表示，新公司总市值逾2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”。
报导称，申万宏源也是市值仅次于中信证券(600030.SS)(6030.HK)的第二大上市券商。分析人士表示，新公司挂牌，给身处两融监管漩涡的证券行业带来正面意义，同时将激发市场对于行业未来整合并购的预期。短期而言，有望给券商股带来新的兴奋点。
刊登在深交所的公告显示，拟挂牌证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。公司普通股股份总数为148.57亿股，其中本次公开发行81.41亿股。本次公开发行股票中的32.55亿股自上市之日起开始上市交易。
中证报还引述业内人士认为，中央汇金公司直接和间接持有申万宏源62.90%股权，后者发展将获得中央汇金公司等股东单位的大力支持，未来发展空间广阔。
申银万国吸收合并宏源证券在去年12月进入实施阶段，宏源证券股票于12月10日起停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
按重组方案，申银万国本次发行价格为4.86元人民币/股，宏源证券的换股价格为9.96元/股，即每股宏源证券A股股票可换得2.049股申银万国股票。(完)
(发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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