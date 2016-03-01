中国各地出招去房地产库存 沈阳毕业未超五年大学生公积金贷款可零首付

路透北京3月1日 - 自中央定调“去库存”为今年中国五大任务之一后，各地方纷纷出招降低房地产库存，辽宁省会沈阳市公布的新政对个人购买住房给予奖励，支持高校、中等职业学校在校生、新毕业生购房，毕业未超5年的可享受公积金贷款“零首付”政策。

新华网周二援引《沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施意见(试行)》称，2016年沈阳商品房销售实现同比增长10%的目标，力争用2-3年时间使沈阳房地产市场供需结构达到均衡。

在供给方面，该意见提出严格控制新增供地。对全市房地产开发用地供应规模实施总量控制，原则上2016年全市房地产开发用地供应面积不超过上年度的50%。

需求方面的刺激措施则包括提供购房补贴、提高公积金贷款额度、降低二手住房交易税费、鼓励农民进城买房居住、支持高校毕业生购房等。

意见称，对个人购买住房给予奖励政策。凡个人购买住房契税税率超过1%的部分，市区两级财政给予补贴。首次申请公积金贷款最低首付比例降至10%。家庭或个人可以使用住房公积金同时贷款购买两套房，第二套房贷款的最低首付比例为20%。最高贷款额度提高为单方50万元、双方70万元、三方90万元。

支持高校、中等职业学校在校生、新毕业生购房。对毕业未超过5年的高校、中等职业学校毕业生在沈购买商品房的，给予住房公积金政策支持，公积金连续缴存时限由6个月降为3个月，首付比例实行“零首付”政策，最高贷款额度为单方60万元、双方80万元。

“高库存城市下猛料。”交通银行金融研究中心研究员夏丹称，补贴方面，沈阳新政可谓应贴尽贴，既有交易税费减免，也有直接鼓励补贴；公积金方面，去年沈阳相关文件曾提出过公积金零首付的可行性，在目前去库存攻坚阶段正式出台政策。

她表示，直接补贴和公积金是拉动三四线城市去库存最直接有效的方式，前者直接减少了交易成本，后者直接撬动额外需求，因为公积金是只有购房才能提用的新增的一部分资金。

除沈阳之外，还有多地近期出台去库存措施。广东省在化解房地产库存上，提出了“统筹推进差别化户籍制度改革”，并制定600万本省和700万外省农业转移人口及其他常住人口落户城镇方案，提高户籍人口城镇化率。

广东省人民政府官网公布2016-2018年广东省去库存任务表，明确列出各市去库存目标。目标到2018年底，全省商品房库存规模比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%，即在全部消化2016—2018年供应溢出约630万平方米商品房的基础上，力争再化解2,000万平方米的商品房库存。

而据新华社周二援引内蒙古住房和城乡建设厅报导，为加快房地产去库存步伐，内蒙古规定凡是未完成房地产去库存工作任务的地区，今后一个时期将从严控制房地产开发建设用地供应。

报导称，2015年末，内蒙古商品房屋库存仍居高位，全区商品住宅库存约76.8万套、8,213万平方米，地区间、住宅与非住宅、住宅户型类别等结构性矛盾明显，约40%地区去库存压力较大。

中央经济工作会议已将去库存列入今年五大重点任务，新年伊始利好政策依次出炉，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成，房地产交易环节契税和营业税优惠政策亦获调整。

国家统计局数据显示，去年年末，商品房待售面积达71,853万平方米，创下历史新高。

中国证券报周一援引国家信息中心报告称，多数三四线城市库存高企，而当前中国城镇住房市场已经基本接近饱和状态，因此农民工市民化是消化住宅库存的关键环节和成败所在。

中国房地产市场正经历着冰火二重天的情形，一方面是高库存地区力推新政，另一方面却是包括一线在内的热点城市淡季不淡，房价走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。而在央行上日宣布降准0.5个百分点后，对一线楼市的担忧加重。

周二公布的中国指数研究院百城房价指数中，深圳房价涨幅继续居前，环比超过5%，同比涨幅高达52.55%。在广东省去库存任务表中，到2018年，深圳去库存任务为0。

“一线城市泡沫肯定存在，但从客观规律来看，资源配置、就业机会仍存在绝对优势，近两年还看不到所谓的拐点。”夏丹表示，现阶段受资金面和政策面影响存在非理性上涨的现象，接下来在去库存的同时还应防止炒作资金的投机购房。（完）