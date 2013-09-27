沈阳、南京等10城市进入消费金融公司试点城市范围--银监会

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 中国银监会周五表示，新增10城市参与消费金融公司试点。至此，消费金融公司试点城市范围名单扩大至16个。
银监会网站周五刊发新闻稿称，拟新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与消费金融公司试点工作。
此外，根据CEPA相关安排，合格的香港和澳门金融机构可在广东（含深圳）试点设立消费金融公司。扩大试点工作掌握“一地一家”的原则，加上2010年首批试点的4个城市，消费金融公司试点城市将达到16个。
7月5日，后来被称为“金十条”的《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》发布，里面提到“逐步扩大消费金融公司的试点城市范围”和“尝试由民间资本发起设立自担风险的消费金融公司”。
新闻稿并称，银监会正根据过去几年试点实践中反映出的问题修改完善《消费金融公司试点管理办法》并向社会公开征求意见，待颁布实施后，正式启动扩大试点审批工作。（完）
(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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