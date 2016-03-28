沈阳发布楼市去库存政策 税费和信贷多方面支持购房

路透北京3月28日 - 与上海等中国一线城市收紧购房政策不同，去库存压力沉重的辽宁省沈阳市则发布新政，从税费到信贷等多方面予以支持，对个人购买住房给予补贴或奖励，并加大住房公积金贷款支持力度，实行“认贷不认房”政策，同时降低二手住房交易税费。

沈阳市政府官网公布的该试行意见并称，为进一步改善房地产供需结构，要严格控制新增供地，2016年全市房地产开发用地供应面积不超过上年度的50%；同时加大闲置土地处置力度，对闲置超过两年的土地依法收回。

意见规定，凡个人购买住房契税税率超过1%的部分，市及区、县(市)两级财政给予补贴；在市政府举办的房交会和异地房展会期间，对购买参展楼盘的给予购房补贴，具体补贴标准另行制定。

职工以家庭为单位购房，可使用住房公积金同时申请贷款购买两套房，实行“认贷不认房”政策，主借款人可与其父母或子女互用住房公积金进行贷款。公积金贷款的最低首付比例为20%，最高贷款额度提高为单方50万元、双方70万元、三方90万元。

同时，意见还规定对二手住房转让缴纳的营业税、个人所得税实行先征后补。居民互换住房的，实行“零税费”政策。支持居民改善住房条件，一年内先买房后卖房或先卖房后买房的，购买房产面积大于出售房产面积的，按面积差每平方米补贴50元人民币。

对毕业未超过五年的高校毕业生给予住房公积金政策支持，最高贷款额度为单方60万元、双方80万元。对高校、中等职业学校在校生购买商品住房的，给予每平方米200元的奖励政策。同时，对高校、中等职业学校在校生、新毕业生购买商品住房的，给予契税全额补贴政策。

在减轻开发企业负担方面，意见提出，开发企业销售未完工开发产品的计税毛利率为15%，非普通住宅、商业、车库的土地增值税预征率调整到2%，普通住宅土地增值税预征率调整到1.5%。

沈阳市此前曾提出毕业生公积金贷款“零首付”政策，但由于争议过大，该政策被连夜叫停。

中国房地产市场分化严重，上周以来，包括上海、深圳、武汉和江苏在内的省市均纷纷收紧了购房政策。（完）

欲浏览意见全文，请点击：here