沈阳连夜叫停毕业生公积金贷款“零首付”购房新政

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月2日 - 中国为房地产“去库存”各地奇招频出，引发市场高度关注。辽宁省会沈阳市的毕业生公积金贷款“零首付”新政被连夜叫停。
沈阳市委宣传部官方微博“沈阳发布”周二晚间表示，相关“零首付”还处于前期调研论证阶段，暂不具备出台条件。
自中央定调“去库存”为今年中国五大任务之一后，各地方纷纷出招降低房地产库存，沈阳市公布的《沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施意见(试行)》新政对个人购买住房给予奖励，支持高校、中等职业学校在校生、新毕业生购房，毕业未超5年的可享受公积金贷款“零首付”政策。
沈阳公布的房地产新政还称，2016年沈阳商品房销售实现同比增长10%的目标，力争用2-3年时间使沈阳房地产市场供需结构达到均衡。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)