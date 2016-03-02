沈阳连夜叫停毕业生公积金贷款“零首付”购房新政

路透上海3月2日 - 中国为房地产“去库存”各地奇招频出，引发市场高度关注。辽宁省会沈阳市的毕业生公积金贷款“零首付”新政被连夜叫停。

沈阳市委宣传部官方微博“沈阳发布”周二晚间表示，相关“零首付”还处于前期调研论证阶段，暂不具备出台条件。

自中央定调“去库存”为今年中国五大任务之一后，各地方纷纷出招降低房地产库存，沈阳市公布的《沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施意见(试行)》新政对个人购买住房给予奖励，支持高校、中等职业学校在校生、新毕业生购房，毕业未超5年的可享受公积金贷款“零首付”政策。

沈阳公布的房地产新政还称，2016年沈阳商品房销售实现同比增长10%的目标，力争用2-3年时间使沈阳房地产市场供需结构达到均衡。（完）