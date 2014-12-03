申银万国吸收合并宏源证券即将实施 宏源下周三起停牌

路透上海12月3日 - 有望成中国券商业最大规模重组案例的申银万国吸收合并宏源证券000562.SZ，即将进入实施阶段。宏源证券周三公告称，公司股票将从下周三（10日）起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。

公告指出，宏源证券在实施换股后转换成申银万国股份，才会在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

按重组方案，申银万国本次发行价格为4.86元人民币/股，宏源证券的换股价格为9.96元/股，即每股宏源证券A股股票可换得2.049股申银万国股票。据此估算，本次合并案的规模约396亿元。本次申银万国不再额外发行新股筹资。

受申万宏源重组消息及近期券商股整体持续暴涨，宏源证券目前股价较7月底消息刚公布之时已涨了逾一倍，周二该股收在19.15元。

本次合并完成后，申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，宏源证券终止上市并注销法人资格。按此前公布计划，申银万国总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。

同时，申银万国将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。