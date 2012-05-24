神华能源称启动收购母公司煤制油和煤炭资产的工作

神华能源的声明称,收购范围将包括神华集团公司全资子公司中国神华煤制油化工有限公司,及控股子公司陕西神延煤炭有限责任公司的股权或资产.经初步测算,神华集团所持有上述拟收购范围内公司的股权比例,占神华能源截至去年12月底止股东权益的比率低於7%;而所占净利比率低於4%.