深圳今起实施汽车限购政策

路透上海12月29日 - 深圳周一开始实施汽车限购政策，加入上海和北京等城市的限购行列。

更多中国城市料将实施限购，这对已经放缓的中国汽车市场构成进一步打击，通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)等厂商面临更大压力。

深圳市政府在其官方微博上称，全市小汽车增量指标额度每年暂定10万个。

目前已经实施限购的城市包括杭州、上海、北京、天津、广州和贵阳等。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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