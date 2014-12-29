深圳今起实施汽车限购政策

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透上海12月29日 - 深圳周一开始实施汽车限购政策，加入上海和北京等城市的限购行列。
更多中国城市料将实施限购，这对已经放缓的中国汽车市场构成进一步打击，通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)等厂商面临更大压力。
深圳市政府在其官方微博上称，全市小汽车增量指标额度每年暂定10万个。
目前已经实施限购的城市包括杭州、上海、北京、天津、广州和贵阳等。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。