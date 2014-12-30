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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 30日 星期二 15:06 BJT

深圳实施汽车限购政策

深圳周一开始实施汽车限购政策，加入上海和北京等城市的限购行列。更多中国城市料将实施限购，这对已经放缓的中国汽车市场构成进一步打击，通用汽车和大众汽车等厂商面临更大压力。中国目前已经实施汽车限购的城市包括杭州、上海、北京、天津、广州和贵阳等。路透
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