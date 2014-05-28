深圳市将组织首次碳排放配额拍卖活动

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月28日 - 深圳将拍卖20万吨碳排放配额，以帮助当地排放大户通过碳排放权交易系统完成设定的目标。
但在市场中购入碳排放配额并希望透过转售获利的投机客表示，拍卖底价定得太低了，可能会让他们的转售计划泡汤。
这是深圳市的第一次配额拍卖活动，将于6月6日进行。根据深圳排放权交易所公告，此次拍卖的底价为每吨35.43元（5.67美元）。
“中标配额专门用于配额履约，不得用于市场交易。”公告称。
但投机客抱怨拍卖底价不公平，仅为市场去年6月成立以来平均价格的一半。
“这不利于个人投资者。没有体现公平、公正和透明，”一名不愿具名的交易员称。
目前无法立即联系到深圳政府置评。
深圳排放权交易所公告称，这20万吨配额不足以弥补企业全部需求缺口。
参加拍卖的投标企业最大申报数量不得超过其2013年度实际碳排放量与2013年度实际确认配额之间差值的15%，意味着他们还需要在二级市场进一步购买。周二的碳排放配额交易价格为74.99元。
本次拍卖仅限于近200家已经登记调整排放配额的企业。
在6月30日以前，参与碳排放交易系统的635家企业将向政府部门提交配额，用于2013年排放量的履约。(完)
(编译 高琦/许娜；审校 郑茵)
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