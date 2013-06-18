深圳碳排放交易启动 首批交易成交于每单位28-30元

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透深圳/北京6月18日 - 国有企业中国石油与中国最大的民营发电企业汉能周二在深圳碳排放市场成为首批买家，购买价格为每单位排放28-30元人民币(4.57-4.89美元)。
深圳排放权交易所称，两家公司向深圳能源集团各购买了10,000单位的排放许可。深圳能源集团是该市主要发电企业之一。
深圳在碳排放交易计划启动仪式上宣布了八笔交易，排放额度总计21,120单位，中石油与汉能的交易在其中属于规模最大。
据深圳排放权交易所，中石油支付的价格是每单位28元，汉能的买价是30元。其余六笔交易的规模都较小，总计不超过1,120单位。
深圳是中国今年七个碳排放交易试点之一。(完)
(编译 隋芬； 审校 高琦)
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