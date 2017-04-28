深圳证监局暂停招商证券新开立主券商系统帐户三个月

路透上海4月28日 - 中国证监会深圳证监局网站周五刊登正式决定，因招商证券(600999.SS)(6099.HK)的PB（主券商）业务存在一定缺陷，对其采取责令改正并暂停新开立PB系统账户三个月的处罚措施。

该处罚决定指出，去年12月招商证券在为机构客户深圳广众盈资产公司开立PB账户的尽职调查中，未能发现其曾开展过股票配资业务，并未对此进一步调查，排除其违法从事证券业务活动的嫌疑。

此外，去年11月，招商证券为一个人客户开立PB账户时，在该账户下配置交易员角色；而今年1月其为另一位个人客户开设的PB账户，实际是由一家资产管理公司使用。

深圳证监局表示，上述行为违反了证券公司监督管理条例的部分规定，反映出公司内部控制存在一定缺陷。招商证券应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到决定书之日起30日内向深圳证监局提交自查整改报告。

《证券公司监督管理条例》要求，证券公司受证券登记结算机构委托，为客户开立证券账户，应当按照证券账户管理规则，对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查。同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致。

PB业务是券商传统经纪业务的升级版，主要服务私募基金及高净值人群，业务往往由简单的证券交易经纪扩展至托管清算、研究支持、后台运营、融资和资金拆借等证券相关服务。（完）