深发展预计去年净利约100亿元

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海1月29日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)刊登公告称,预计2011年净利为99.94亿元人民币至106.19亿元,同比增长60-70%.
公告显示,该行预计去年每股收益在2.40-2.55元;2010年为1.90元.
公告解释称,业绩变动原因有两个,其一是去年7月深发展通过向大股东定向增发获得平安银行90.75%股份,自去年三季度起合并平安银行报表;其二是深发展银行本身去年净利亦有45-50%的成长,因资产规模稳定增长及息差改善等.
公告称,以上数据尚未经注册会计师审计.深发展预计於3月9日公布其2011年报.
深发展稍早曾公告其吸收合并计划,深发展拟合并平安银行,合并後存续公司将更名为平安银行.深发展的第一大股东为国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK).
因春节假期,中国股市本周休市,下周一(30日)恢复交易.深发展上一交易日收报16.78元,涨1元.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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